OKRA Male huldigt haar sportlaureaten

OKRA Male huldigde tijdens een Breugelmaal in ’t Couvent haar sportlaureaten. Bij de vrouwen waren dat Mariette Vanhoutte (petanque) en Anne-Marie Peellaert (wandelen), en bij de mannen Willy Vanhaecke (fietsen), Jacques Depondt (turnen) en Roger Wentein (wandelen). Allen kregen ze waardebonnen, die geschonken werden door de sponsors.

In oktober start het nieuwe wandel-, petanque- en turnseizoen, voor de wielerliefhebbers is het nog wachten tot april volgend jaar. “In totaal hebben we voor al deze activiteiten samen ruim honderd inschrijvingen”, aldus bestuurslid en sportverantwoordelijke Antoine Slock. Meer info & inschrijvingen via ghislainvanwassenhove@gmail.com. (CGRA)