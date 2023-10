OKRA-leden krijgen mooie winkelmand

Alle leden van OKRA Ardooie kregen dit jaar de gelegenheid om een pronostiek in te vullen voor de Renewi-aankomst in de gemeente. Het was een initiatief van de Ardooise perskring en Okay in de Beverensestraat. Een cadeau ter gelegenheid van zeventig jaar OKRA. Niemand van de OKRA-leden voorspelde de juiste winnaar. Al was Jasper Philipsen een van de favorieten. Tweede werd Tim Merlier en drie leden hadden op hem getipt. Ze gingen met een welgevulde winkelmand naar huis dankzij Okay. Christa Vandemaele, Daniel Devoldere en Roger Vandendriessche waren uiterst tevreden met de gewonnen prijs. De viering van zeventig jaar OKRA kent voor hen een feestelijke afloop. (foto JM)