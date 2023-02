OKRA Kuurne kondigt weer jaar vol fijne activiteiten aan

OKRA Kuurne heeft vorige week vrijdag in de Sint-Pieterszaal een algemene ledenvergadering gehouden. Het jaarprogramma voor 2023 werd voorgesteld, gevolgd door een nieuwjaarsreceptie en een breugelmaaltijd.

OKRA is een vereniging van, voor en door 55-plussers. Tijdens de coronajaren lag de werking, zoals bij vele verenigingen, wat stil. Nu is er opnieuw een volledig jaarprogramma voorgesteld, met veel variatie en voor elk wat wils, zodat zowel de sportieve als de minder sportieve leden hun gading vinden.

“Wij hopen dat we, na de moeilijke coronajaren, ons gepland jaarprogramma normaal zullen kunnen uitvoeren”, zegt Norbert Dubois, communicatieverantwoordelijke van Okra Kuurne. “Wij zijn vol vertrouwen dat de senioren van Kuurne hun weg opnieuw zullen vinden naar OKRA, de grootste 55+-beweging in Vlaanderen.”

Lucien Soreyn is de verantwoordelijke voor de kubbnamiddagen: “We doen geen competitie, we spelen louter recreatief, en dat is leuk. Heb je zin om eens mee te spelen? Kom dan gerust vrijblijvend langs op een woensdag tussen 14 en 16 uur in het Sportpark aan het Sportkaffee en maak kennis met onze club. We zullen jullie met alle plezier de nodige uitleg geven.”

Van petanque tot film

Behalve kubb op woensdag wordt er ook elke donderdag petanque gespeeld op de pleintjes naast het Sportkaffee, en elke maand wordt er samen gefietst (25 tot 30 kilometer) en gewandeld (keuze tussen 4 of 8 kilometer). “De wandelingen vertrekken meestal vanuit een andere gemeente. Het is prettig om op die manier samen ergens in Zuid-West-Vlaanderen te wandelen, telkens weer verrassend mooi”, vertellen enkele enthousiaste leden.

Op het programma 2023 staan er ook andere, minder sportieve activiteiten. Zo zijn er filmnamiddagen, is er Okra Academie, zijn er Ladies Afternoons, daguitstappen en bedrijfsbezoeken.

Iedereen is altijd welkom om eens gratis te komen ‘proeven’ van de activiteiten. Die staan op de website en worden meegedeeld via het maandelijks Okrantje.

(Anne De Meester)

Info: www.okra.be/trefpunt/kuurne, 056 70 04 79, magda.dussart@skynet.be