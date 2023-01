Okra Krombeke viert kaart- en rummikubkampioenen

Tijdens een gezellig etentje in OC De Bampoele kwamen de kaarters en rummikubspelers van Okra Krombeke samen om de kampioenen te vieren.

Bij de kaarters werd Agnes Devos algemeen kampioen. Frans Vandewalle eindigde als tweede en is dus kaartkampioen bij de heren. Verder in de rangschikking vinden we Roger Dequeker, André Wyckaert, Liliane Delye, Paul Vandepitte en Johan Butaye. In de rummikubcompetitie speelde Brigitte Dezeure de meeste punten bijeen en dus is ze kampioene, voor Andrea Devooght, Roza Deforche, Nicole Pareyn en Anna Depeser.

Op de foto herkennen we vooraan de kampioenen met ook bestuursleden. Achteraan vinden we de andere kaarters en rummikubspelers en nog andere bestuursleden.

(PC/foto MD)