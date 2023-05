Okra Krieke: vier ‘ouderen’ samen 193 jaar bestuurslid

Op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 augustus wordt de 63ste editie van de Kriekefeesten georganiseerd. Sinds 1959 is het inderdaad een traditie – met uitzondering van het coronajaar 2020 – dat in het meest landelijke hoekje van Ingelmunster de Kriekebewoners duizenden bezoekers mogen verwelkomen. Het Kriekebestuur bestaat uit 18 personen, waaronder ook enkele ouderen die het OKRA-team vormen.

Het bestuur is samengesteld uit mannen met vele jaren ervaring op de teller, maar ook uit jonge dynamische kerels die de komende jaren nieuwe impulsen kunnen geven. De buurt- en wijkwerking van De Krieke bestaat niet alleen uit de jaarlijkse kermis. Tussendoor zijn er ook heel wat activiteiten. Binnen het bestuur is er een team dat vooral de praktische zaken tijdens het werkjaar helpt behartigen.

De ploegbaas van het OKRA-team is Dirk Dewaele, die al 53 jaar in het bestuur zetelt. Enkele weken na deze Kriekefeesten wordt Dirk 80 jaar. Robert Viaene (52 jaar bestuurslid), Jean-Pierre De Clercq (48 jaar) en Eric D’hoop (40 jaar) maken eveneens deel uit van het OKRA-team.

Ook wijkproost EH Godfried Vansteenkiste (87) is erin actief. In 2003 werd hij wijkproost van de Krieke toen hij als pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwparochie op welverdiende rust kon gaan naar Meulebeke en dit na vele jaren van inzet als leerkracht, medepastoor en pastoor in zijn lange priesterloopbaan. Dirk (79), Jean-Pierre (71), Eric (69 – allen uit de Kweekstraat) en Robert (76 – Keirselaarstraat) komen samen aan 193 jaar als Krieke-bestuurslid.

Jaar van het Dorp

Dirk zegt over al die jaren: “De vriendschap telt, dàt is het belangrijkste. Positief is ook dat de Kriekevrouwen goed overeen komen. Dat is de sterke en de samenhang van ons bestuur.” Binnen het bestuur is er een goede mix van jong en oud. Ook hierin is er voor Dirk een bijzondere verantwoordelijkheid weggelegd. Hij bezoekt al tientallen jaren vooraf de kandidaat-bestuursleden. Na een verkennend gesprek en vooral ook met hun echtgenote brengt hij dan verslag uit bij de Krieke-president en bij het bestuur. Dan gaat het bestuurslid één jaar in stage. Dirk is de stagebegeleider.

“Het Jaar van het Dorp in 1978 was onze eerste topper”, pikt Robert in. “Het regende die dag tot 15 uur, daarna begon de zon te schijnen en kon toenmalig burgemeester Eric Vankeirsbilck de officiële opening doen. Er volgde een parade van oldtimers. Aan de bezoekers werd 20 frank toegangsgeld gevraagd om uit de kosten te komen. Er waren die zondagnamiddag méér dan 4.000 betalende aanwezigen.”

“De Krieke kwam net uit de kosten. In alle Krieke-straten en op de boerderijen was er wel iets te beleven. Het was een groots volksfeest.” Ook het bezoek van Willy Sommers met zijn pa als chauffeur herinnert Robert zich nog levendig. Hij kwam vooraf langs om enkele foto’s te nemen met de Krieke-kerngroep. Robert was zodanig enthousiast dat hij door het aardappelveld van Eric naar huis … kroop, na eerst gekeken te hebben hoeveel ‘patatten’ er al aan één struik stonden.

“Hubert was onze béste Sint”

“De Sinterklaasrondgangen waren zware dagen”, zegt Eric. “Naast de vele tientallen mooie kermissen is dit laatste weekend van november ook iets dat in ons geheugen blijft zitten: op vrijdagavond de rondgang van de Sint en zijn Pieten naar de kindjes van de Krieke, en dan de dag nadien de kerststal op de wijk zetten en inzegenen.”

Eric herinnert zich nog levendig de rondgang van de Sint met paard en kar, met als boever wijlen Frans Denboot. Maar naast de ernstige bezoeken aan de kinderen werden de remmen soms al eens losgegooid door het bestuur. Zo moest Eric eens het paard en de kar naar de hoeve van Frans brengen, omdat Frans was blijven haperen aan een prikkeldraad. Dirk pikt in: “Wijlen Hubert Lavens was de beste Sint ooit van ons bestuur. Hij was ook een schitterend mens die met iedereen goed overeen kwam.”

Deugnietstreken

“Als bestuurslid moet je tijdens de kermis heel goed opletten, want er worden wel eens deugnietstreken uitgehaald. Mijn fiets werd eens uit elkaar gehaald en in 18 stukken bovenaan de chicorei-ast op de hoeve Vanneste gehangen”, vertelt Jean-Pierre.

“De bestuursleden hielden daarover dan een wedstrijd op de wijk. De metselaars van Dirk hebben dan weer eens mijn voordeur dichtgemetseld en dit tijdens de nacht van mijn zilveren huwelijksfeest met Marleen. Stel je voor! Ik herinner mij ook nog de vele optreden van artiesten, die duizenden bezoekers lokten naar de Krieke. Barbara Dex, Günther Neefs, Willy Sommers, Vader Abraham, Eddy Wally, Freddy Breck, enz. Ze kwamen allemaal zingen op de Krieke. Maar hét hoogtepunt in al die jaren was de viering van 50 jaar Krieke in 2009, waar op zondag alleen al meer dan 10.000 bezoekers aanwezig werden.”

De huidige taken van het OKRA-team zijn ondersteunend, zoals de opbouw en versiering van de jaarlijkse kerststal, de bebloeming en het onderhoud van de Kriekekapel, het klaarzetten van de zaal voor het medewerkersfeest, enz. Ook de lichtere taken tijdens de jaarlijkse wijkfeesten doen ze nog met veel plezier. De ongemakken van het ouder komen, verdwijnen door een koffie met likeur.

“De uitdaging van het Kriekebestuur is het vinden van nieuwe zaken, publiekstrekkers in de landelijke sfeer, zodat de bezoekers er elk jaar opnieuw naar blijven uitzien om naar de Krieke af te zakken. Het blijft belangrijk dat iedereen elkaar blijft ontmoeten in een gezellige sfeer op onze Kriekeweiden”, besluit het OKRA-team.