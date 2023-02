Okra Kachtem opent het nieuwe werkjaar met spelnamiddag

De Kachtemse Okra-afdeling startte het nieuwe werkjaar 2023. Zo’n 60 aanwezigen konden genieten van koffie waarna de spelnamiddag startte, met deelname van alle aanwezigen aan verscheidene volksspelen.

Ondertussen waren teamleider Frans en secretaris Wilfried naarstig pannenkoeken aan het bakken in de zaal, en deze werden met veel smaak door de leden naar binnen gespeeld.

Bij de volksspelen was de totaalzege voor Arthur Van Goethem, op de toptafel was Annie Deman de beste, winnaar bij de trekbiljart werd Eric Santy na een spannende strijd en herkansingen tegen Robert Decoene, Monque Bils en Geert Horré, bij de uilebolling ging de zege naar Yvette Deforche, op de sjoelbak was Robert Decoene de primus, de pudebak werd een prooi voor Ginette Mistiaen, en het tafelkegelspel werd gewonnen door Simonne Deswarte. (GuidoA.)