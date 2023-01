Okra kaarterskampioenen worden in de bloemetjes gezet

Onlangs werd de eindstand van het kaartseizoen 2022 bekend gemaakt. Dit gebeurde tijdens een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje en een optreden van zanger Gino Di Lukaz.

Op de foto zien we staand v.l.n.r.: André Melis , Lena Gruwez en Gilbert Vanenghelandt.Zittend herkennen we v.l.n.r. Jozef Baes, kampioene 2022 Margriet Merlevede, kampioen 2021 en 2022 was Noel Hagebaert, leidster kaarting en petanque Linda Lenoir en teamleider Okra Westvleteren José Gheldof. (RVL/foto RVL)