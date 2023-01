Okra Ieper Centrum zet kaartkampioenen in de bloemetjes

Okra Ieper Centrum organiseerde haar nieuwjaarsfeest in de Sint-Maartenskring in de Lange Meersstraat in Ieper en huldigde de kaartkampioenen van het voorbije jaar. Op de foto zien we vooraan de kampioen bij de heren, Gerard Gremonprez, en kampioen bij de dames, Rosa Ghekiere. Ook Aimé Pluym, Noël Caemerlinck en Robert Goethals vielen in de prijzen. Rechtstaand zien we het bestuur met voorzitter Gilbert Hillewaere, teamleider Roos Devos en teamleden Marc Descamps, Ria Verstraete, Monique Vandenameele, Roland Termote, Gilbert Maelstaf en Donita Kesteloot. Het nieuwe kaartseizoen vindt elke eerste en derde vrijdag van de maand plaats in de Sint-Maartenskring, vanaf 14 uur. (EG/foto EG)