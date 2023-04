Okra huldigde onlangs in zaal Lindelei de kampioenen bij de kaarters en de spelers van Rummikub.

Bij het kaarten beschikte bij de heren Claude Velghe over de beste troeven, bij de dames ging de titel naar Katleen Klincke. Bij Rummikub was Mariette Claes de primus. Het nieuwe seizoen start op donderdag 13 april om 14.30 uur in Lindelei. (MI/foto Frank)