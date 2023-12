Okra huldigt kaartkampioenen Bernard Vanhoutte en Martine Benoit

Na 11 speeldagen zit het seizoen 2023 voor de 44 kaarters van Okra erop. Tijd om de kampioenen te huldigen tijdens een gezellige namiddag.

Op de foto herkennen we vooraan v.l.n.r.: Bernard Vanhoutte die met 22 punten de kampioenstitel 2023 op zijn naam mag schrijven. Hij wordt geflankeerd door Martine Benoit die met 19 punten eerste vrouw werd. Voor de tweede en derde plaats in het klassement was er een ex aequo met 19 punten. Jozef Huysentruyt won echter 3×3 partijen en werd daarmee tweede. Herman Vuylsteke won er 2×3 en werd derde. Jozef Vuysteke mag zich met 12 punten rode lantaarndrager noemen. Achter herkennen we v.l.n.r.: voorzitter Christiane Goesaert, Rita Vancolenberghe en Monique Debaere die steeds een handje toesteken en secretaris André Devos. Traditiegetrouw wordt het jaar afgesloten met de Sinterklaaskaarting. In januari start de nieuwe reguliere competitie waar iedereen welkom is. (RSB/foto RSB)