Okra huldigt haar kampioenen

Okra Oostrozebeke mag gerust gezien worden als een voorbeeld voor de vele Okra verenigingen in de regio. De vereniging staat er bijzonder sterk voor met zijn 370 leden. Dirk De Keyzer is samen met Rosette Vullers de drijvende kracht achter Okra Sport. Na een druk seizoen was het tijd om samen te genieten van het jaarlijks kampioenenfeest in het gemeenschapscentrum ’t Tjuf. In het wandelen ging de trofee naar Eric Benoit die geen enkele wandeling miste. In het fietsen was Herman Callens de beste bij de mannen en Rosette Soetaert bij de vrouwen. Bij de kaarters was Freddy Vanhoorelbeke de beste bij de mannen en Linda Vanderzijppe bij de vrouwen. De beste rummikubber was Annie Devos. Lucrèse Devos beheerste de teerlingbak. En in het bowlen was Geert Morel iedereen te sterk af bij de mannen. Rita Tytgat heerste bij de vrouwen. (CLY/foto CLY)