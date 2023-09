Okra herdenkt overledenen

Traditiegetrouw wordt elke kermis afgesloten met een jaargetijde, een eucharistieviering waarin de overledenen van het voorbije jaar worden herdacht. Dit jaar stond Okra Zillebeke in voor de concrete uitwerking waarop iedereen die een overledene in de familie had was uitgenodigd. De mis werd opgeluisterd door het Koninklijk Sint-Catharinakoor. Zillebeke nam sinds de kermis van vorig jaar afscheid van Robert Cappoen (22 augustus 2022), Louise Keusters (14 september 2022), Simonne Hoorelbeke (25 oktober 2022), Geneviève Douay (12 november 2022), Monique Debergh (20 december 2022), Simonne Plateau (2 januari 2023), Frans Vanfleteren (6 april 2023), Maria Maes (1 mei 2023), Andté Feys (29 juni 2023) en Lionel Lammerand (6 augustus 2023). Op de foto zien we de familieleden van de overledenen die een herinneringskruisje ontvingen. (foto EG)