Okra Heestert heeft de beste kaarten

Onlangs werd het kaartkampioenschap voor de senioren van Groot-Zwevegem georganiseerd. Dit gebeurde in zaal Malpertus in Heestert. Zeven ploegen van telkens acht deelnemers gingen de sportieve strijd aan. De eerste plaats ging naar Okra Heestert, die 1.234 punten liet optekenen. Ze werden gevolgd door S-Plus Zwevegem (1072) en Okra Zwevegem (946). Verder hadden we nog Kaarters Knokke (925), Vief Zwevegem (1004), Okra Otegem (1001) en Okra Sint-Denijs (911). Op de foto zien we de winnaars samen met de organisatoren. (GJZ/foto GJZ)