Op het einde van het werkjaar brengt Okra Dranouter telkens hulde aan de kampioenen bij de verschillende groepen.

Bij de kaarters heren was Philippe Polfliet de primus, Frieda Dambre was de beste dame. De rode lantaarns waren voor Bernard Arnaert en Marie-Thérèse Lefebvre. Bij de petanquers was Georges Dury de beste bij de heren en Francine Alossery won bij de dames. De rode lantaarn was hier voor Yvette Knockaert.

Brigitte De Coster had het meeste geluk bij de teerlingbak. (EF)