Okra Dikkebus viert kampioenen winterpetanque

Okra Dikkebus vierde de kampioenen winterpetanque van het seizoen 2023-2024. Guido Bonte werd kampioen bij de heren en zijn vrouw Regina Vanderhaeghe was de best geklasseerde dame. Zij poseerden samen met hun medespelers en het Okra-team. Het volledige klassement met vermelding van het behaalde puntenaantal, was als volgt: 1. Guido Bonte (385), 2. Regina Vanderhaeghe (361), 3. Luc Victoor (347), 4. Anny Deleu (342), 5. Josiane Gheeraert (315), 6. Nelly Desot (309), 7. Luc Dehoudt (304), 8. Astrid Suffy (298), 9. Christiane Timperman (295) en 10. Marc Trioen (293). (foto EG)