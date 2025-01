Tijdens het nieuwjaarsfeest van Okra Dikkebus werden de kampioenen van het zomerpetanque 2024 gehuldigd. Nelly Desot werd kampioen en Luc Ollevier was de best geklasseerde man. We zien beide kampioenen samen met de medespelers en het Okra-team. Er wordt op de eerste en tweede dinsdag van de maand gespeeld, ’s winters binnen op matten en tijdens de zomer buiten als het weer het toelaat. Nieuwe petanquers zijn altijd welkom. (foto EG)