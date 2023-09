Okra De Panne-Adinkerke wordt 65: “We hebben nog een droom: een intergenerationele samenwerking”

De vereniging die in 1958 als Kristelijke Bond der Gepensioneerden (KBG) boven de doopvont werd gehouden is in de afgelopen 65 jaar geëvolueerd tot een bloeiende OKRA-vereniging met zo’n 400 leden. De 65ste verjaardag viert Okra De Panne-Adinkerke op donderdag 21 september met een groot feest, gekoppeld aan een vooruitblik op de geplande activiteiten.

Op 27 februari 1958 namen E.H. Debruyne en de heer Vlaemynck de pioniersrol op zich om in De Panne een KBG-afdeling op te starten. Voorzitter Désiré Burms en ondervoorzitter Jos Stael oefenden hun mandaat 19 jaar lang uit, tot in 1977.

In 2004 viel de KBG-vereniging nagenoeg stil nadat Simontje Soete, echtgenote van voormalig schepen Honoré Dehouck, 24 jaar de vereniging had geleid. Simontje was vooral een soloplayer en er werd nooit naar een opvolger gezocht.

Naamswijziging

Onder impuls en de gedrevenheid van pastoor Robrecht Geeraert en het toenmalige regiobestuur werd een nieuw bestuur gevormd met Michel Bossant als voorzitter. Op vraag van proost Geeraert werd René Dereu in 2007 als voorzitter aangesteld van OKRA Trefpunt De Panne-Adinkerke.

“De vereniging onderging deze naamswijziging in 2006, waarbij OKRA staat voor Open Kristelijk Respectvol Actief”, verduidelijkt Micheline Claeys (68), medeteamleider van de huidige vereniging OKRA De Panne-Adinkerke.

17-koppig bestuur

“In 2009 nam ik de fakkel over als voorzitter ad interim, tot 2012. Sindsdien zet ik me in voor de vereniging als teamlid, samen met de andere leden van ons 17-koppige bestuur. En dat is een fantastisch team van gedreven, getalenteerde mensen, die ervoor hebben gezorgd dat onze vereniging is gegroeid tot een 400-tal leden!”

“Ik zie het als een orkest waar ieder lid een instrument bespeelt, en ik mag dat orkest begeleiden! We linken OKRA ook aan de vier ‘OOOO’s’: ontmoeten, omarmen, ontdekken en ontspannen.”

“Met onze wandelzoektocht oogsten we elk jaar succes” – Joanna Van Dyck

Joanna Van Dyck (75) is een van die enthousiaste bestuursleden. “We organiseren heel wat activiteiten voor onze leden! Maandag is traditioneel onze ‘fietsdag’. Eén keer per maand houden we op dinsdag onze bestuursvergadering, en op dinsdagnamiddag kunnen de leden bowling spelen. Eigenlijk is er de hele week voor elk wat wils, want naast bowling zijn er kaartnamiddagen, kubb, stoelyoga, lijndansen en padel.”

Meerdaagse reis

Heel wat activiteiten vinden plaats in De Boare, waar de seniorendienst van de gemeente een zaal ter beschikking stelt. “Wij zorgen voor de ‘omkadering’. Op donderdag organiseren we soms daguitstappen, een ontspanningsnamiddag of een voordracht. Elk jaar plannen we ook een meerdaagse reis van een week of iets langer. Volgend jaar wordt onze bestemming de Dordognestreek in Frankrijk.”

“Met onze wandelzoektocht (die loopt van mei tot eind augustus) oogsten we elk jaar succes! Naar de jaarlijkse OKRA T-Dansant in oktober kijken ook alle senioren uit. We vinden het ook belangrijk om een goed doel te steunen. Samen met andere verenigingen zetten we opnieuw onze schouders onder het ontbijt ten voordele van de Stichting tegen Kanker, volgend jaar in mei.”

Nieuwsbrief

Corrie Rollof (75) levert samen met haar man een waardevolle bijdrage als ‘drukker van dienst’. “Maar iedereen van het team levert waardevolle bijdragen”, benadrukt ze.

“Wij bundelen de teksten voor ons maandblad en de nieuwsbrief en drukken alles met onze printer. We sturen onze leden een verjaardags- en een kerstkaartje… We springen in voor elkaar, en naast ons 17-koppige bestuursteam zijn er een aantal losse medewerkers die zich trouw engageren in de cafetaria van De Boare, mensen die zich achter de schermen inzetten… We zien het zo: samen met ons orkest komen we tot een symfonie! Onze OKRA-vereniging biedt een gevarieerd programma aan en iedereen is welkom. Laat de nieuwe leden maar komen!”

Doorverwijzingsfunctie

Micheline vult aan: “We hebben nog een droom: een intergenerationele samenwerking! Op 9 november gaan we in debat in samenwerking met het Immaculata-Instituut over ‘hoe ziet de jeugd ons als ouderen’.”

“We werken ook samen met wzc Sint-Bernardus en zorgen ervoor dat we bewoners kunnen ophalen om deel te nemen aan onze activiteiten. OKRA heeft ook een doorverwijzingsfunctie: mensen met vragen kunnen terecht bij onze ‘vingerknipper’.”

Feestmaaltijd

Het 65ste verjaardagsfeest start donderdag met een eucharistieviering om 10 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Daarna brengt het ‘Arizonatreintje’ het gezelschap naar ’t Groot Moerhof in Adinkerke voor een feestmaaltijd, met muzikale omkadering door Glenn Degeselle.