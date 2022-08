Okra Brielen mag vijftig kaarsjes uitblazen

In Brielen wordt dit weekend het 50-jarig bestaan gevierd van de lokale Okra-afdeling. In april 1971 werd De Kristelijke Beweging voor Gepensioneerden in Brielen boven de doopvont gehouden.

Julia Sohier, moeder van huidig voorzitster Suzy Bulckaen, was de eerste voorzitster. Na haar overlijden nam Raf Verdonck het roer over. Vijftien jaar geleden werd Suzy Bulckaen (83) de nieuwe voorzitster.

Coronaperikelen

“Tot een vijftal jaar geleden telde Okra Brielen liefst 140 leden”, vertelt Suzy Bulckaen. “De coronaperiode heeft er ook bij ons serieus ingehakt. Momenteel tellen we toch nog 110 tot 115 leden, waarmee we nog altijd een grote lokale vereniging zijn. Samen met de 9 bestuursleden en verschillende medewerkers worden heel wat activiteiten georganiseerd.”

Nieuwe leden zoeken

Voor Suzy Bulckaen is het voorzitterschap van Okra Brielen een fulltime bezigheid. “Toen mijn moeder voorzitster was, stak ik haar al een handje toe bij het organiseren van diverse activiteiten”, vervolgt Suzy. “Dankzij een goed werkend bestuur kunnen we met Okra heel wat activiteiten aanbieden. Op ons programma staan voordrachten, crea- en kaartnamiddagen, bedrijfsbezoeken, en de jaarlijkse reis en feestjes. We organiseren ook een rijk aanbod aan sportactiviteiten zoals line dansen, petanquen, wandelen en fietsen. Alles is bedoeld om de vormings- en ontmoetingskansen te promoten. Ondanks het uitgebreide aanbod is het niet eenvoudig om jonggepensioneerden te bereiken. Wie de stap zet, zal evenwel vaststellen dat Okra Brielen heel wat te bieden heeft.”

Feestprogramma

Okra Brielen nodigt geïnteresseerden uit op de receptie op zondag 28 augustus vanaf 11 uur in oc Den Briel, Brielenstraat 3. De aanwezigheid dient wel bevestigd te worden bij Suzy Bulckaen via 057 20 86 51. Nadien volgt een feestmaal gevolgd door muziek en dans, voorbehouden voor de Okra-leden.