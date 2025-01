Okra bekroont kampioenen en pechvogels

Heel wat Okraleden waren op de afspraak in feestzaal Ter Deeve om hulde te brengen aan de kampioenen en de pechvogels van het voorbije jaar. De kaartcompetitie Okra Troef kende bij de heren Camil Dewitte als kampioen. Bij de dames ging de titel naar Yvette Tack. De rode lantaarn was dit jaar bestemd voor Christiane Verbrugge. De Kubb-competitie kende Philippe Verhaest als eindoverwinnaar. Bij het slenterwandelen was er een prijs voor de gastvrouw Christine Belaen en bij het namiddagwandelen ging Heidi Vanderbeken met de bloemen lopen. Eddy Deceuninck werd beloond voor het grootste aantal deelnames aan de dagwandelingen. Anna Debrabandere was de sterkste in het rummikuppen. Luc Vanseveren werd gehuldigd voor zijn inzet bij de fietsclub terwijl Monica Denoo hier wel de grootste pechvogel was. Patrick Van Nieuwenhuyse kroonde zich tot bowlingkampioen en Katrien Kempenaire was de absolute smaakmaker bij het padelspel. (LB/foto Luc)