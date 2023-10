Okra bekroont fietskampioenen

Okra Zuienkerke beleefde vorige week zijn laatste fietstochtje van het jaar. “Het fietsseizoen zit erop”, zegt secretaris André Wille. “We hebben tweeëntwintig ritten in de trappers, gemiddeld waren we met vierentwintig fietsers per rit. Iets minder dan andere jaren, maar het is dan ook een nogal flauwe zomer geweest.” Okra Zuienkerke fietst niet enkel rond de kerktoren. “Al fietsend verkennen we ook andere horizonten. Zo hadden we afgelopen seizoen een midweek in Terneuzen”, aldus nog André Wille. De kampioenen zijn dit jaar José Declerck en Eddy Van de Broucke met respectievelijk 1.138 en 1.036 kilometer in de benen. (foto WK)