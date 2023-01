Okra Beernem steekt opnieuw van wal

Het gros van de 220 leden van Okra Beernem trok vorige week naar de vergaderzaal van Drogenbrood waar ze getrakteerd werden op koffie en een stuk taart. Inmiddels zorgde teamleider Jean-Pierre Gijdé voor de uiteenzetting in verband met het programma voor het jaar 2023.

Programma voor 2023

“Naast ons eigen programma hebben we ook aandacht voor de belangrijkste regionale Okra-activiteiten”, opende de teamleider deze leuke namiddag. “Nu het ergste van corona voorbij lijkt te zijn, worden we nog steeds geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne. Vorig jaar nog startten we een clusterwerking, wat betekent dat naburige afdelingen meer bijeenkomen voor bepaalde activiteiten.”

“Als grote evenementen zijn er de Sjoukewandeling, een tweedaagse busreis naar Nederland en onze Bowling. Hierbij willen we zeker ons Lentefeest niet vergeten, samen met de talrijke fietstochten, een busreis naar Goes en Mosselreis, BBQ, een busreis naar de show van Gunther Neefs, de voordracht over Heksen en Spoken door Katrien Ryserhove, de regionale wandeling door Beernem, een bezoek aan het Historium in Brugge en tenslotte om het programma af te sluiten, ons kerstfeest. Zoals jullie zien, weer een heel pak voor dit jaar 2023. De data zijn terug te vinden in ons programmaboekje. Er steekt voor elk wat wils in ons nieuw programma”, aldus de teamleider.

(Regi)