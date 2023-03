OKAN Sint-Michiel krijgt Oranje Duim 2022

Woensdagavond reikte JONG CD&V Roeselare voor de tweede keer de Oranje Duim uit. Die prijs wordt gegeven aan een persoon of organisatie die in het afgelopen jaar een bijzonder maatschappelijk engagement voor jongeren opnam.

Dit jaar ging de prijs naar OKAN Sint-Michiel. 2022 was voor hen opnieuw een enorm druk jaar. De oorlog in Oekraïne zorgde voor een extra instroom van anderstalige jongeren.

Sofie Pattyn (coördinator OKAN Sint-Michiel) gaf de aanwezigen een woordje uitleg over de werking van OKAN Sint-Michiel in de drie scholen: het VTI, het VABI en het Klein Seminarie. Ze legde de nadruk op het feit dat jongeren kansen krijgen en dat draagt JONG CD&V hoog in het vaandel. De succesverhalen tonen waartoe dit team in staat is. Jan-Vincent Lefere (voorzitter Scholengroep Sint-Michiel) vulde aan dat hij enorm trots is op het werk dat het voltallige team verzet.

Het team kreeg bloemen en een waardebon voor schoolmaterialen uit de handen van CD&V Jongerenvoorzitter Lucas Vandenbussche.