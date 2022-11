Odo is koning van vinkenmaatschappij Hoop Op De Toekomst

De koninklijke vinkenmaatschappij Hoop Op De Toekomst vierde zijn koning en kampioenen tijdens het jaarlijkse vinkensouper.

In de zaal De Kameleon werd aan de leden een feestmaaltijd aangeboden, gevolgd door de huldiging van de koning en de kampioenen van de feest- en woensdagzettingen. Odo Ketels, het oudste lid, kaapte twee hoofdprijzen weg, Odo mag zich een jaar lang koning noemen. Marie-Rosé is de woensdagkampioen. “Na jaren van corona en vogelpest hebben we dit jaar volledig kunnen doorspoelen en is het deze maal een prachtig jaar geweest met liefst 26 zettingen met gemiddeld 38 vinken”, zegt een tevreden voorzitter Tony Verbeeck. De andere laureaten poseren trots met hun prijs. (CH/foto KD)