ODAS schenkt vlag en verslagen aan archief

De seniorenvereniging Openbare Diensten Actieve Senioren (ODAS) schenkt haar oude tricolore verenigingsvlag aan het stadsarchief. Ook alle verslagen en publicaties van het ledenblad zijn aan het stadsarchief overhandigd. Zo blijven al deze documenten voor de toekomstige generaties bewaard. De vereniging vierde de voorbije zomer haar 100ste verjaardag en veranderde toen van naam: het vroegere K.V.G.O.D. werd vervangen door ODAS. De verenigingsvlag werd op 21 juli 1960 in gebruik genomen. Via een sponsoractie kon het bestuur de vlag toen aankopen. Dit pronkstuk krijgt nu een vaste stek naast de vele andere verenigingsvlaggen in het stadsarchief. Op de foto Christine Hilary, stadsarchivaris Chris Vandewalle en Ronny Vanhooren. (ACK/gf)