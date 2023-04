OC Cirkant hoopt op grote opkomst voor ‘Binnen & Buiten’: “Genieten voor het hele gezin”

Op zondag 7 mei organiseert OC Cirkant uit Aartrijke voor de zevende keer het gezinsevenement ‘Binnen & Buiten’. “Iedereen kan deelnemen aan de fietssmoefeltocht of de zevenkamp met volksspelen. De kinderen worden in de watten gelegd met een springkasteel, gocartparcours en ballonblazer.”

Er staat heel wat op het programma op zondag 7 mei in OC Cirkant, de voorziening voor volwassenen met een ernstige beperking aan de Aartrijksestraat in Aartrijke.

“Vanaf 10 uur starten de eerste fietsers met een fietssmoefeltocht van 46km. Op verschillende haltes kan je genieten van soep, aperitief, frietjes met alles erop en eraan, dessert en koffie. Vanaf 14 uur is iedereen welkom op het terrein van OC Cirkant en kan je ook deelnemen aan de zevenkamp met verschillende volksspelen”, begint Audry Sanders van OC Cirkant.

Ondertussen valt er ook te genieten van een drankje of een pannenkoek aan de gezellige bar. “Het optreden van The Vanco Brothers zorgt voor een vrolijke noot. In het belevingsbos kunnen kinderen hun hart ophalen op het gocartparcours, maar ze worden ook verwend met een springkasteel en nog zo veel meer. Kortom, het wordt een uniek evenement waarbij genieten voor het hele gezin centraal staat.”

De opbrengst van de dag gaat integraal naar de bewoners en deelnemers van Cirkant. “Zo kunnen de kleine en grote wensen van de cliënten verwezenlijkt worden.

Wil je meer weten over ‘Binnen en Buiten’ of inschrijven voor de fietssmoefeltocht? Neem dan zeker een kijkje op de website of neem contact op 050 20 90 32.”

www.occirkant.be/benb