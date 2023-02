O. L. V. Ter Westroze zet vrijwilligers in het zonnetje

De vrijwilligers die actief zijn binnen woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Ter Westroze, in centrum voor dagverzorging ‘t Westrozeke en in lokaal dienstencentrum De Dorpsplekke werden bedankt voor hun inzet.

“Vrijwilligers zijn onmisbaar”, stelt Lies De Winter, die verantwoordelijke vrijwilligerswerk is bij Onze-Lieve-Vrouw Ter Westroze. “Op donderdag 9 februari werden onze vrijwilligers verwend met een verrassingsuitstap naar het Handtassenmuseum in Roeselare. Na een gezellige namiddag volgde een fijne avond met een heerlijke maaltijd. De vrijwilligers engageren zich in wzc Onze-Lieve-Vrouw Ter Westroze, in het centrum voor dagverzorging ‘t Westrozeke en in lokaal dienstencentrum De Dorpsplekke. Zij zetten zich in voor allerlei taken, van de cafetaria tot een kookactiviteit, van de versiering in gangen en livings tot de grote en kleine festiviteiten, van de zomerse wandelingen tot hulp in de dagelijkse activiteiten. Als vrijwilliger beteken je veel door tijd te maken voor de grote en kleine dingen van elke dag. Daarom een warme dank je wel aan al onze helpende handen.” Extra vrijwilligers zijn nog altijd welkom in zowel het woonzorgcentrum, het centrum voor dagverzorging als het lokaal dienstencentrum. (BCH)

Wie zich geroepen voelt, kan voor meer info terecht bij Lies De Winter: 051 59 12 70 of lies.de.winter@terwestroze.be.