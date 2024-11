De Engelvrienden, de kaartersclub die maandelijks een kaarting organiseert in café Den Engel, organiseerde onlangs haar kampioenenviering. Noel Demeyere werd kampioen. Lieven Devogele en Eddy Omeye mochten mee het podium op. De kampioenviering ging door in De Engel. Het nieuwe seizoen is ondertussen opgestart. De kaartersclub telt 35 leden. Er wordt telkens op de tweede vrijdag en op de tweede zaterdag van de maand gekaart. (BF/foto JS)