Noël en Annemie vormen koningspaar bij de IJzermanillers

Het kaartseizoen 2023 van de IJzermanillers zit erop. In clublokaal De Pypegale in Reninge, waar de maandelijkse kaartingen plaatsvinden, werden de primussen van het voorbije seizoen in de bloemetjes gezet. Bij de heren kaartte Noël Arteel de meeste punten bijeen. Annemie Courtens was de beste bij de dames. Zij mogen een jaar lang de titel van koning en koningin dragen. Op de foto vooraan Michel Goudeseune, Roger Lampaert, koning Noél Arteel, koningin Annemie Courtens, Christiane Versavel en Gerard Struye en rechtstaand achteraan Paul Vermeersch, lokaalhoudster Els Delefortrie, Georges Degrande, Godelieve Melis, Lode Vandecaveye, Patrick Degraeve en Maria Melis. (KVCL)