Nobele Orde van de Papegay eert verdienstelijke leden

De internationale Nobele Orde van de Papegay houdt dit weekend zijn jaarlijkse investituur in Brugge. Bij die gelegenheid eert men personen die zich hebben ingezet voor de instandhouding en uitstraling van de schutsbroederschappen en/of -gilden.

Kanselier van de orde is Bruggeling Bart De Baere. “De Nobele Orde van de Papegay is opgericht in 1975 en de naam verwijst naar de wereld van schuttersverenigingen en -gilden”, aldus Bart De Baere (67). “De orde heeft tot doel personen te eren die door hun fysieke inzet of morele steun bijdragen tot de instandhouding en uitstraling van de schutsbroederschappen, schutterijen, gilden of gelijkaardige verenigingen of zich verdienstelijk maakten bij de culturele of sociale werking van deze verenigingen welke behoren tot het culturele patrimonium. Wat de sociale werking betreft, hebben wij een speciale band met de stichting Pelicano die opkomt voor kinderen met een zorgwekkende algemene sociale achterstand.”

Investituur

De investituur in Brugge is gespreid over twee dagen. Op zaterdag is er een ontvangst op het stadhuis waar burgemeester Dirk De fauw, Patsy Sörensen, bekend van Payoke, en Chris Hoorne van de Stichting Pelicano als ereleden worden aangesteld. Nadien stappen de circa 250 deelnemers afkomstig uit ons land, maar ook uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en de Baltische staten, stoetsgewijze naar Oud Sint-Jan waar de plechtige investituur plaatsvindt. Op zondag is er om 11 uur een gildenmis in de Sint-Walburgakerk, waarna men in optocht naar de lokalen van de Hallebardiers en de Sint-Jorisgilde trekt. Naar aanleiding van dit event is er zondagnamiddag een opendeurdag bij de schermers (hallebardiers), de Sint-Jorisgilde en het Adornesdomein. (CW)