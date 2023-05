Nieuwkomer Dirk schiet zich meteen tot sire

Koninklijke schuttersgilde Sint-Sebastiaan Sint-Pieters-Op-Den-Dyck hield onlangs zijn jaarlijkse sire- en baljuwschieting op de liggende wip. “Met acht deelnemers werd een zenuwslopende wedstrijd ingezet. In de eerste ronde schoot raadslid Bart Verbiest de vleugel af, waardoor hij meteen al kans maakte om baljuw te worden. In de tweede ronde deed onze deken Bernard Ennaert hem dit na, en in de dertiende ronde schoot Dirk Buyle de sirevogel af. Dirk, overigens een nieuw lid bij onze gilde, is daarmee onze sire voor het komende jaar, terwijl Bart Verbiest dus baljuw werd”, zegt griffier Patrick Vanroose. Op de foto: hoofdman Guido Vanroose, geflankeerd door de nieuwe sire en baljuw.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via kgssb1803@gmail.com, of telefonisch op het nummer 0486 50 47 40. (WK/foto WK)