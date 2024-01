Nieuwjaarsreceptie voor leden van ‘t Hertje en de Gezinsbond

Op zaterdag 27 januari verwelkomen ‘t Hertje en de Gezinsbond uit Ingelmunster de leden in de Cultuurfabriek in de Kortrijkstraat.

Beide verenigingen zijn heel bloeiende verenigingen. Om 14 uur begint de babbelbox van ‘t Hertje, maar dat is al volzet. Om 15.30 uur is er het optreden van Filet Americana, waarin dorpsgenoot Bart Oosterlinck meespeelt. Deze groep brengt hedendaagse rootsmuziek met wortels in country, folk, blues en rock. In een ruime bezetting waarin naast viool, gitaren, toetsen, drums ook plaats is voor de typische meerstemmige Americanasound varieert de groep op het podium met pittige, hedendaagse uptempo covers.

Aansluitend klinkt iedereen op het nieuwe jaar en kan men genieten van enkele hapjes en versnaperingen. Toegang: 4 euro.