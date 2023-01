Nieuwjaarsreceptie Rode Kruis Kortrijk huldigt jubilarissen

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie werden tal van jubilarissen in de kijker geplaatst. Het Rode Kruis in Kortrijk is een levendige groep waar iedereen paraat staat om de medemens te helpen waar en hoe dan ook.

Hanne Depoorter, Pierre Vromant en Bea Walters hebben 15 jaar actieve dienst, Bianca Vancoillie en Faby Vandenheede, 25 jaar. Nicole Goormachtig heeft dertig jaar op de teller staan, Eveline Le Roy 35 jaar en Carine Vroman 40 jaar. Rik Vercoutere vult de rij aan met 45 jaar dienst en de heren Luc Maelfait en Chris Cottyn zijn met hun 50 jaar dienst al een halve eeuw bij het Kortrijkse Rode Kruis. Daarnaast bedankte het bestuur drie vrijwilligers, Monique Bekaert, Rita Hans en Chris Reyntjens die zich jaren hebben ingezet bij de ‘zorgbibliotheek’ maar nu afscheid nemen.

Gezonde mix

“Het is niet omdat er veel jubilarissen zijn dat we aan vergrijzing lijden. Integendeel”, zegt voorzitter/ jubilaris Chris Cottyn. “Het Rode Kruis Kortrijk is een gezonde mix van vrijwilligers. Tibe Vlaminck (16) is de jongste en Chris Reyntjens (83) is onze oudste actief vrijwilligers.”

Bea Walters (74) zet zich in voor de ‘zorgbib in het ziekenhuis’. “Ik doe dit graag. Je hebt contact met de mensen. Het is niet alleen zomaar een boek uitlenen. De mensen willen vertellen. Wij hebben tijd om te luisteren. Zolang het nog gaat voor mij doe ik verder. Gelukkig wil de gezondheid nog altijd mee”, vertelt Bea. Het jongste lid is de 16-jarige Tibe Vlaminck. Tibe is nu 8 maanden bij het Rode Kruis actief. “Het is leuk, ik doe het graag. Ik zal actief zijn in het Rode Kruis. Ik volgde een cursus en heb de smaak te pakken. Zolang ik tijd heb me amuseer ga ik mij altijd inzetten bij het Rode Kruis. We zien wat de toekomst brengt”, zegt de jongste aanwinst Tibe.

Het Rode Kruis Kortrijk bestaat 152 jaar en telt 90 vrijwilligers.