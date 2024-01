Nieuwjaarsbijeenkomst van de Okra-contactpersonen in Deerlijk

Het is een traditie dat de contactpersonen en bestuursleden van Okra het nieuwe jaar inzetten met een receptie.

Voorzitter Lieve Rogé verwelkomde een dankte iedereen voor zijn of haar inzet en medewerking. De grote groep heeft naast de gewone werking een kaartersclub, dansteam, groep kubbspelers en fietsclub onder zijn hoede. Op maandag 19 februari is er een speciale koffietafel voor de 80-plussers. De fietsclub start op donderdag 14 maart. Op 13 juni is er een avondfietstocht en op 12 september een dagfietstocht gepland.

(MVD/foto MVD)