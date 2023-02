Nieuwenhovespurters bestaan veertig jaar

De Nieuwenhovespurters organiseren op zondag 26 februari hun eerste afspraak van het nieuwe seizoen: een VTT en de openingsrally. Het is meteen ook hun veertigste seizoen.

“Onze club werd in 1983 boven de doopvont gehouden”, vertelt public relations- en persverantwoordelijke Joseph Himpe. “Samen met Rony Beirlaen, Hevré Vandejuchte, Paul Vergote en Willy Vermeeren was ik erbij vanaf het eerste uur. We reden het eerste jaar uit met 23 leden in één vaste groep. Nu tellen we 159 actieve wielertoeristen, een aantal waarop we heel trots zijn. Op zondagmorgen verzamelen we op de parking van Racing Waregem. Verscheidene groepen vertrekken er voor verschillende tochten, opgesplitst in niveaus en afstanden. Om alles in goede banen te leiden zijn er voor ieder team volgwagens.”

Op weekend

“Elk jaar trekken we per groep er een weekend op uit”, gaat Joseph verder. “Om de vijf jaar pakken we het dan iets groter aan en wordt er een hotel vastgelegd voor alle groepen. Dit jaar is dit het geval in Sint-Niklaas. Iedere groep (A, B, C, en D) fietst daar haar eigen traject en deelt het weekend volledig zelf in.”

De VTT en openingsrit van zondag vormen de eerste fietsafspraak van het seizoen. Er zijn wegritten van 25, 50, 75 en 100 kilometer. De VTT-tochten zijn 20, 40 en 60 kilometer lang. Deelnemen kost naargelang de afstand tussen 4 en 7 euro. Inschrijven kan via www.nieuwenhovespurters.be en bij Rony Beirlaen (0470 34 13 96) en Manfred Amez (0474 84 20 03). Er wordt gestart aan het OC Nieuwenhove in de Kerkstraat. De jaarlijkse Flanders Field Classic Event vindt plaats op zaterdag 10 en zondag 11 juni.

“Uiteraard kan dit alles niet zonder de inzet van vele vrijwilligers”, zegt Joseph. “En dan is er ook ons bestuur, met Manfred Amez (voorzitter), Pascal De Luycker (vice-voorzitter, inschrijvingen en VWB), Claudine Lefevere (penningmeester), Rony Beirlaen (secretaris), Frans Malfait (kledij en logistiek), Johan Steuperaert (website) , Linda Vandendriessche (logistiek), Steven Putman (logistiek) en Dieter Amez (draaiboeken en evenementen).” (PPW)