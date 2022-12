Nieuwe voorzitter van Landelijke Gilde stelt zich strijdvaardig op

Ivan Degezelle (54) uit de Elbestraat is de nieuwe voorzitter van de Meulebeekse Landelijke Gilde. Hij volgt Jean-Marie Gunst op, die omwille van zijn schepenambt na vijftien jaar voorzitterschap een stapje terug zet. Degezelle stelt zich strijdvaardig op.

Ivan Degezelle werd verkozen tijdens de startvergadering in november, waarop 77 leden aanwezig waren. Samen met zijn vrouw Martine Devlaeminck runt hij een groentebedrijf, met prei als hoofdteelt.

“In 1993 hebben we het ouderlijk bedrijf overgenomen”, vertelt hij. “Ondertussen hebben we het kweken van varkens en melkkoeien achterwege gelaten, om ons volledig te concentreren op de groenteteelt.”

Trieste vooruitzichten

“Het bestaan van een Landelijke Gilde en een Bedrijfsgilde is meer dan ooit noodzakelijk. Willen de landbouwers overleven, dan zijn ze verplicht om zich doorheen een berg administratie te worstelen en tal van richtlijnen te volgen die in veel gevallen zeer betwistbaar zijn. De gemiddelde leeftijd bedraagt 56 jaar. Slecht 17% van zij die ouder zijn dan vijftig jaar, heeft een opvolger. Kortweg: de vergrijzing in de sector is het gevolg van een zeer beperkte instroom van nieuwe landbouwers – wij hebben zelf vier kinderen, en niemand van hen voelt zich geroepen om het bedrijf over te nemen. Als men beseft dat de landbouw voor een groot gedeelte instaat voor alles wat met voeding te maken heeft, zijn dat zeer trieste vooruitzichten.”

Permanente bijscholing

“Als we kijken naar de maatregelen die we moeten opvolgen, dan vraag ik me soms af waarmee we bezig zijn. De fytolicentie, bijvoorbeeld, is sinds 2015 verplicht voor gebruikers van professionele gewasbeschermingsmiddelen om risico’s voor mens, dier en leefmilieu te beperken. Het behoud van die licentie alleen al vergt een permanente bijscholing.”

“Dat er dan stemmen van overheidswege opgaan om tegen 2030 alle varkensstallen te vernieuwen en aan te passen aan de dan geldende normen van stikstof- en fosfaatuitstoot, dat is een stap te ver. Dat zal leiden tot sluiting van heel wat varkensbedrijven die zo’n grote investering niet meer zien zitten.”

Belachelijk

“Ook werd er meegedeeld dat voortaan alle gewassen op 1 september van het veld verdwenen moesten zijn…: belachelijk. Die maatregel werd dan ook geschrapt. Landbouwers die akkers en velden langs beken en/of grachten hebben liggen, moeten zes meter open ruimte laten. Studies hebben uitgewezen dat zoiets 30.000 hectare landbouwgrond kost in Vlaanderen. En wie moet instaan voor onderhoud van de braakliggende strook, is nog niet eens vermeld…”

“Samen met mijn bestuur zal ik me inzetten voor de bestaanszekerheid van onze leden. In die optiek is een verdere nauwe samenwerking met de plaatselijke KLJ-afdeling een absolute must, want de jeugd is onze toekomst.”