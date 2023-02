Nieuwe voorzitter en secretaris bij Neos

Tijdens de februarivergadering van Neos uit Deerlijk werd Stefaan Wallyn voorgesteld als nieuwe voorzitter en René Berton als nieuwe secretaris.

Zij volgen respectievelijk Walter Coucke en Antoon Declercq op die beiden bestuurslid blijven. Walter was 22 jaar voorzitter en Antoon negen jaar secretaris. Ook de gewezen penningmeester Ludo Adriaenssens werd bedankt. Neos werd in 1975 opgericht en viert in 2025 zijn gouden jubileum. (MVD/foto MVD)