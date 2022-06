Nieuwe voorzitster Sofia Vanhaverbeke klaar voor Kachtem Ommegang: “Toneelgilde De Lanteern, dat is één grote familie”

Kachtem Ommegang staat voor de deur en dan is het voor Toneelgilde De Lanteern repeteren geblazen. Jaarlijks vergasten ze de Kachtemnaars op een stukje vol lachplezier. Maar in de rand viel ook nieuws te noteren. Sofia Vanhaverbeke is de nieuwe voorzitster, in opvolging van Jacques Denys. Een evidente keuze, maar dat verdiende wel een babbeltje.

In een dubbelinterview in volle coronatijd stak Jacques Denys het niet onder stoelen of banken dat hij in Sofia Vanhaverbeke zijn gedroomde opvolgster zag. De toneelgilde bestaat 70 jaar – dat werd onlangs nog gevierd – en de voorouders van Sofia Vanhaverbeke stonden er mee aan het roer. Haar grootvader Gerard Velghe en Cyriel Velghe speelden een belangrijke rol in het ontstaan van de vereniging, Gabriël Verbrugghe was lang voorzitter tot in 1995 Jacques Denys die taak overnam. En nu is het de beurt aan Sofia om de honneurs waar te nemen. “Jacques had zijn afscheid als voorzitter – hij blijft wel erevoorzitter en zo ook in het bestuur – al twee jaar geleden aangekondigd. We hadden dus ruim de tijd om zijn taken in het bestuur te verdelen, want er kwam veel op zijn schouders terecht. Maar de knowhow die hij in al die jaren opbouwde, blijft natuurlijk voor ons beschikbaar. Jacques is hier nog altijd bij ons”, benadrukt Sofia, terwijl alles in gereedheid wordt gebracht voor een repetitie.

Het bestuur bestaat uit vijf leden, niet al te groot dus?

“Nee, maar dat volstaat. Naast Jacques en ikzelf zijn dat nog drie mensen. Dorine Dewitte beheert de kas en is onze archivaris, Katrien Lecluyse is onze secretaris en Dieter Beernaert is de man die instaat voor de kaartenverkoop.”

“Ja, wij missen ook wel een café in Kachtem”

Jullie zijn een vaste waarde op Kachtem Ommegang. De optredens in het ‘Patershol’ zijn legendarisch.

“De benaming Patershol komt van Pater Hendrik. Het eerste optreden gaat terug tot 1992, ondertussen 30 jaar geleden, en dat vond plaats bij Pater Hendrik. Later verhuisden we naar de tuin waar nu de Chiro huist en toen ’t SOK er kwam, vonden we hier onze nieuwe locatie.”

Na twee jaar onderbreking door corona brengen jullie nu de 28ste voorstelling. Het stuk Ha Ha Ha! moet de Kachtemnaars allicht aan het lachen brengen?

“Op Kachtem Ommegang brengen we altijd eigen geschreven stukjes. Dit keer zijn het Bart (Verbeke, haar man, red.), Piet Verbeke en Jacques Denys die de pen ter hand namen, ook Kevin Carrette leverde de nodige inspiratie. Veel mag ik nog niet verklappen. Maar je ziet al een toog staan, dus speelt het zich af in een café. Jasper Berghman en Shirley Seynaeve zijn twee mensen die debuteren in het Patershol en er is ook nog de acte de présence van een bekende Izegemnaar.”

En laat nu Kachtem een dorp zonder café geworden zijn…

“Dat klopt. Voor ons is dat ook een beetje spijtig. Na onze repetities zakten we zelf vaak af naar Luc in ’t Nieuw Gemeentehuis. Het was ons lokaal. Maar met Kachtem Ommegang kunnen we alvast terecht in heel wat gelegenheidscafés. Ons optreden dit jaar op zaterdag om 19 uur en op zondag om 16 en 17.30 uur gaat opnieuw drie keer door. Zo leveren we ook een bijdrage aan de mooie traditie die Kachtem Ommegang is. De Bende van de Rostn neemt daar de coördinatie op zich, maar heel wat verenigingen zetten zich net als ons in. De verenigingen bloeien en Kachtem leeft duidelijk.”

Door corona maakte De Lanteern ook niet de makkelijkste periode door. In maart 2020 werden de laatste opvoeringen van hun stuk geschrapt omwille van corona. De twee daaropvolgende jaren moest men telkens het stuk uitstellen, omdat repeteren niet mogelijk of toegestaan was. In het voorjaar 2023 is het zover en kan het stuk Zeem van Benjamin Sercu eindelijk opgevoerd worden.

“Wij brengen nooit billenkletsers, wel tragikomedies, stukken met een lach en een traan. Ons leescomité selecteert de stukken, maar soms hebben onze regisseurs ook een eigen stuk in petto. Met Benjamin Sercu, Bart Cafmeyer en zijn echtgenote An Deryckere hebben we de jongste jaren drie regisseurs die veel gezelschappen ons benijden. We spelen telkens ook voor een vol huis. 13 opvoeringen voor 200 mensen, dat kan toch al tellen. En je voelt ook dat iedereen snakt naar optreden voor publiek. En dat kan straks weer.”

Maar De Lanteern is meer dan geen groep acteurs die elk jaar een stuk brengt.

“Zeker en vast. Zelf ben ik ook al 25 jaar lid van De Lanteern en het voelt echt aan als familie. Soms is het ook letterlijk zo, de Lanteernmicrobe wordt in veel families doorgegeven. Maar op de duur leer je de mensen zo goed kennen, dat je er van alles aan kwijt kunt. De sfeer is echt waar uniek. En dat niet enkel onder de acteurs natuurlijk. Van regisseur tot technieker, iedereen behoort tot de familie. Het zijn allemaal verschillende karakters, maar dat maakt het net zo leuk.”

Wie is Sofia Vanhaverbeke? Privé Sofia Vanhaverbeke (52) is getrouwd met Bart Verbeke. Samen hebben ze vier kinderen en ondertussen ook al twee kleinkindje. Het gezin woont in de Sint-Jansstraat in Kachtem in het huis van de overovergrootouders van Sofia. “Het was het huis van mijn grootvaders grootmoeder.” Studies en loopbaan Sofia liep lagere school in Kachtem en volgde het middelbaar onderwijs bij de Grauwe Zusters in Roeselare. In Gent studeerde ze vervolgens expeditie en douanerecht. Ze baatte tien jaar een natuur- en dieetvoedingswinkel uit en werkte tot voor vijf jaar bij Vandenabeele in Ingelmunster. Nu werkt ze parttime bij haar man als medisch secretaresse en heeft ze ook een eigen zaak: Anco. Ze ontwerpt schalen. In de Spar in Kachtem heeft ze haar eigen shop. Ze is ook verdeler van de Yakiniku-barbecue. Vrije tijd Toneel, cultuur, gezin en gezellig eten en iets drinken.