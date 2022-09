Nieuwe vlag voor brandweer Wingene officieel ingezegend

De brandweer van Wingene is een gloednieuwe vlag rijker. Het nieuwe exemplaar werd voorgesteld en ingezegend tijdens een feestelijke bijeenkomst. Het brandweermonument werd in de kijker gezet na een grondige opknapbeurt.

Op zondagvoormiddag 25 september stond er heel wat te gebeuren bij de brandweerkazerne. Het korps kreeg een gloednieuwe vlag en het monument aan de kazerne kreeg een grondige opknapbeurt. Omdat korpsoverste Johny Verfaillie al vijf jaar aan het roer staat van het brandweerkorps, werd hij in de kijker gezet.

Zegening

Diaken Danny Vandenbroecke zegende de nieuwe vlag. “Deze vlag schittert in al zijn glorie”, vertelt de diaken. “Deze vlag kent een speciale betekenis. Als er brand uitbreekt is er paniek en angst. Het brandweerkorps doet telkens het nodige om de brand zo vlug mogelijk te blussen. Laten we daarom vertrouwen hebben in de brandweer. Laten we dankbaar zijn naar de brandweer toe, voor hun dienstbaarheid die we in geval van nood mogen ontvangen.”

Burgemeester Lieven Huys vulde aan: “Het monument aan de brandweerkazerne had nood aan een grondige opknapbeurt. Dienst Team Interne Werken deed het nodige en het monument kreeg zijn glans en schittering terug. Team Interne Werken Groen verwijderde de haag en de oude zitbank. Er kwam een nieuwe zitbank en de sokkel kreeg de rode kleur, de kleur van de brandweerkazerne. Er werden graszoden en fris groen aangelegd. De oude zitbank schonken we aan brandweerofficier Marnix Deroo die onlangs op pensioen ging.”

Receptie

“Op de vroegere zitbank kon men vaak onderofficier Alexander Demeyer terugvinden toen hij ziek was. Het monument is mooi, decoratief en zinvol. Het verwijst direct naar een blussende brandweerman of brandweervrouw.” Alexander Demeyer vocht zeven jaar tegen kanker. Hij stierf op 29 juli 2020 op 44-jarige leeftijd. Na de inzegening en toespraak vond er een gezellige receptie plaats in de brandweerkazerne.