Nieuwe verenigingsplek geopend in Beselare

Vrijdagavond werd de oude Beselaarse jongensschool plechtig omgedoopt tot verenigingsplek van Beselare. Op deze site, waarvan de werken bijna twee jaar geduurd hebben, kunnen nu de Koninklijke Harmonie, zangkoor De Reutelnoot, De Academie en de plaatselijke Chior hun vaste stek vinden.

Jarenlang al stond de oude jongensschool er wat verloederd bij tot er in 2021 door het huidige gemeentebestuur concrete plannen werden gemaakt om deze site op te waarderen. De oude gebouwen werden van boven naar onder gestript en er werd een nieuwe indeling gemaakt in de ruimtes waar de vroegere klassen waren. Op dezelfde site werd tevens een ganse nieuwbouw gezet met twee vergaderzalen en plaatsen om muziekonderricht te kunnen geven in samenwerking met de Ieperse muziekacademie.

‘Vrank en Vrij’ en ‘Vroom en Blij’

Tevens zijn er een tweetal vergaderzalen om de verengingen toe te laten rustig en sereen te kunnen vergaderen. Beide lokalen hebben een speciale naam gekregen de ene ‘Vrank en Vrij’ en de andere ‘Vroom en Blij’ naar de spreuk die boven de ingang staat en de jongens naar goede resultaten moest leiden.

De site kan vandaag, zaterdag, bezocht worden van 10 uur tot 18 uur. Bezoekers krijgen er een kijkje in het leven van het verenigingsleven. Daarnaast is er ook een fototentoonstelling gewijd aan de oude school ingericht door Westhoek Verbeeldt.