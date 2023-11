Nieuwe uitbaters voor clubhuis van TC De Mote

Het clubhuis van tennis- en padelclub De Mote in Koekelare heeft twee nieuwe gezichten. Twiggy Sys en Peter Buyle staan er vanaf 1 januari 2024 achter de tapkraan. “We zullen het clubhuis wat opfrissen en onze eigen touch geven.”

Het clubhuis van tennis- en padelclub De Mote werd sinds 30 maart 2018 uitgebaat door Kevin D’Hoore en zijn moeder Magda Devriendt. Zij hield destijds nog het clubhuis open met haar man Jean-Marie Devreker.

Vanaf de jaarwisseling zijn Twiggy Sys (47) en Peter Buyle (44) de nieuwe uitbaters van het clubhuis. Peter en Twiggy wonen in de Belhuttebaan, vlakbij TC De Mote dus, en hebben vele jaren ervaring in de uitbating van een tennisclubhuis.

Geen onbekenden

Twiggy en Peter zijn geen onbekenden in Koekelare. Twiggy is OCMW-raadslid (Vooruit). Ze werkt al 22 jaar als poets- en keukenmedewerker (mvd-personeel) in het Da Vinci Atheneum en in basisschool De Lettertuin in Koekelare. Peter is beleidsmedewerker in De Lettertuin.

“We kregen de vraag of het niets voor ons zou zijn om het clubhuis uit te baten, en dat is het wel. Dus hebben we ons kandidaat gesteld. Recent werd het officieel gemaakt en vanaf 1 januari 2024 nemen wij dus met veel plezier het roer over van het clubhuis”, begint Twiggy. “Zelf heb ik niet veel met de sport tennis, maar de kinderen tennissen en Peter is al van kinds af een tennisser. Hij geeft hier nu trouwens ook tennisles in Koekelare. Peter speelt tevens padel en vanaf volgend seizoen zullen we hier in de club ook padellessen aanbieden.”

De voorbije maanden hebben Peter en Twiggy goed kennisgemaakt met de tennisclub van De Mote. “We hebben het hier echt naar onze zin. Het clubhuis zal geen grote veranderingen ondergaan. We zullen het interieur hier en daar wat opfrissen en een beetje onze eigen touch geven, zodat we er in 2024 kunnen invliegen!”