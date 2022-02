Nieuwe thuis voor heemkring en academie podiumkunsten in Dadizele, renovatie gemeentehuis klaar

Vandaag, vrijdag, wordt het gerenoveerde gemeentehuis van Dadizele opgeleverd. Onder meer de heemkundige kring en de stedelijke academie voor podiumkunsten krijgen er straks een nieuw onderkomen. “Deze plek zal een meerwaarde betekenen voor de gemeente en het verenigingsleven”, zegt burgemeester Ward Vergote (Visie). De renovatie van het voormalige gemeentehuis is het grootste project in Dadizele tijdens deze legislatuur.

De afgelopen twee jaar werd het oude gemeentehuis van Dadizele gerenoveerd. Aan het project hangt er een prijskaartje van zo’n 1,7 miljoen euro. Straks moet het pand bruisen van leven dankzij de verenigingen. De oplevering van het gebouw vindt vandaag plaats.

“We zijn heel tevreden met het eindresultaat, al was het tijdens de werken niet altijd even gemakkelijk. Het oude gebouw bracht heel wat uitdagingen met zich mee”, aldus burgemeester Ward Vergote.

Duiven en vleermuizen

Een van die uitdagingen was de zolder, een plek die duiven en vleermuizen zich tot een thuis hadden gemaakt. De ruimte werd helemaal verbouwd en biedt nu plaats aan drie lokalen voor de stedelijke academie voor podiumkunsten (STAP). Ook op de eerste verdieping is er nog een lokaal voor de STAP. Daar vindt ook de heemkundige kring straks een thuis. Voor die lokale vereniging zijn er drie lokalen voorzien.

Het oorlogsmonument, de oude buitenmuur aan de vroegere koer van het gemeentehuis zijn enkele van de oude elementen die tijdens de grote werken bewaard zijn gebleven. “De ziel van het gebouw is zeker niet verdwenen. Dat maakt het eindresultaat extra mooi”, vindt de burgemeester.

Ceremonieruimte

In de voorgevel werd een glazen deur aangebracht zodat passanten kunnen binnenkijken. “Het is de bedoeling dat er ook huwelijken, recepties of andere festiviteiten kunnen plaatsvinden. Het gelijkvloers is de ideale plek daarvoor.”

De vroegere koer maakt nu deel uit van het gebouw en kan dienst doen als ceremonieruimte of plek voor een speech of voordracht. Er is ook een polyvalente zaal met een doorgeefluik naar de keuken. Ook het project Warm Dorp verhuist binnenkort vanuit het Boothuis naar het gerenoveerde gemeentehuis.

Officiële opening

Het gemeentebestuur wilde aanvankelijk komend weekend het gebouw voorstellen aan het publiek, maar de officiële opening is uitgesteld tot 13 maart. “Het zou moeilijk zijn om tegen zondag alles rond te krijgen. Op 13 maart zullen de verenigingen ook hun werking kunnen voorstellen aan de bezoekers.”

(BF)