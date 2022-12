Nieuwe sire en baljuw bij Sebastiaansgilde

Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Sint-Pieters-Op-Den-Dyck hield zijn jaarlijkse sire- en baljuwschieting op de liggende wip. Jan Gydé gaf als uittredende sire het ereschot, maar miste, en dus moesten er door de andere kandidaten drie volle ronden geschoten worden. In de eerste ronde schoot Josué Braeckevelt de vleugel, en deed dat nog tweemaal, waardoor hij de nieuwe baljuw werd. In de tweede ronde schoot de regerende sire de koningsvogel af. Aangezien tijdens de derde ronde niemand hem dit nadeed, kon Jan Gydé alsnog zijn titel verlengen. Als hij volgend jaar opnieuw de koningsvogel afschiet, is Jan Gydé automatisch keizer. Nieuwe leden zijn altijd welkom.

Info via: kgssb1803@gmail.com.