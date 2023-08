Nieuwe Ruiseleedse Oldtimerclub genaamd OVR ziet levenslicht

Er waren twee succesvolle Classic-tours van ROC. Maar na de evaluatie van het event in juni vorig jaar gingen de meningen steeds verder uiteen. Op dat elan doorgaan was geen optie meer. Toen al leefde de verzuchting om met een nieuw project, een nieuwe club, van start te gaan. Dat is nu een feit en op 10 september is er de primeur, de eerste eigen organisatie: de tourdag van OVR.

Het bestuur van OVR omvat acht dynamische vrienden met een grote passie: de heerlijke geluiden van ronkende motoren en pareltjes van wagens van de tijd van toen. Dat zijn Mario Vannieuwenhuyse, Johan De Weirt, Julien Hooreweghe, Eric De Baets, Dirk De Meyer, Marc Van Volsem, Pieter Van Loocke, Johan Van Loocke. Een echte voorzittersnaam is er niet. De absolute prioriteit is de vriendschap, de collectieve passie en de amicale samenwerking. Mario fungeert als woordvoerder op de voorstelling van het team. “We wilden zelf een initiatief nemen, met een nieuwe club en een eigen productie. Anders dan we voorheen mochten ervaren. We willen er nu zelf meer van genieten, de relaties verder uitbouwen met het accent op de V uit onze drieletternaam OVR, namelijk de vriendschap. Het is zakelijk mogelijk dankzij de inbreng en de logistieke steun van Tielemans kranenverhuur uit Aalter, dankzij Auto-Motiv uit Jabbeke en uiteraard dankzij de collega’s Johan en Pieter van de garage Van Loocke, waar we die dag te gast zijn. Met dit nieuwe concept houden we het aantal deelnemers beperkt tot 50. Inschrijven kan nog via onze nieuwe website”, aldus Mario.

Glimmende wagens

Men start om 8 uur met een ontbijt in garage Van Loocke, waar je de glimmende wagens kunt bewonderen. Vanaf 9.15 uur trekt men dan individueel naar de Vlaamse Ardennen en Kruisem met een stopplaats in Nokere-berg. Heel pittoresk daar. Dan via Oost- en West-Vlaamse grens naar Wingene voor de lunch in ‘t Blauwhuis. Vandaar volgt de nostalgische parade door regio Beernem naar Aalter, met een eindpunt op de Markt. De wagens worden daar opgesteld tegen de marktruimte op de Sint-Corneliusparking. Mario beklemt dat de voorkeur voor deze primeur uitgaat naar beleving, het genieten van die dag. “Een volle zaal bbq-ers hoeft voor ons nu niet per se. Want met die formule is er voor de bestuursmensen geen kwaliteit. Wat het daarna wordt, is stof voor evaluatie”, besluit hij. (RV)

Zaterdag 10 september: oldtimertour van OVR vanuit garage Van Loocke. In de vooravond zullen de wagens netjes opgesteld staan in Aalter. Meer info bij Mario (0477 40 68 81) of via de website: www.OVR.be