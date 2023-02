Nieuwe prins carnaval Dimi kijkt uit naar de jaarlijkse carnavalsstoet: “Ik was vroeger al jeugdschildknaap”

Na een lange coronapauze wordt het opnieuw een écht carnavalsjaar in Koksijde-Oostduinkerke. Naar aloude traditie betekent dat een hele week carnaval vieren, met als hoogtepunt de carnavalsstoet die een massa volk van heinde en ver op de been brengt. Daar kijkt ook de kersverse Prins Carnaval Dimitri Callewaert naar uit.

Na acht jaar is het carnavalsrijk van Keizer Chico, Keizer Billy en prins Wilfried uit. Een prins carnaval promoveert na drie aanstellingen tot keizer en zijn schildknapen worden hofmaarschalken. Eind 2023 begonnen de inschrijvingen voor nieuwe kandidaten. Dimitri Callewaert was daar een van en hij kreeg de titel van Prins Carnaval 2023. “Ik ben natuurlijk heel blij met deze titel want als kleine jongen was ik al betrokken bij het carnaval”, zegt Dimitri.

“Toen was ik jeugdschildknaap in Oostduinkerke. En ik herinner mij nog goed de carnavalsgroep De Buks, waar mijn nonkel Edwig Dolfen deel van uitmaakte. Toen ik de oproep van de dienst Toerisme zag, dacht ik: ‘waarom zou ik mijn kans niet wagen?’ Echt moeilijk om mijn eerste schildknaap te vinden, was het niet. Dat werd Martin Desaever, een collega die ik dagelijks zie. De tweede schildknaap vinden, was iets moeilijker, maar uiteindelijk kon ik Mike Debruyne overtuigen.”

Dimitri kijkt uit naar de officiële aanstelling in de Kokpit op 18 februari, maar zeker ook naar het jaarlijkse hoogtepunt van de carnavalsweek: de grote stoet op 19 februari, waar hij in zijn prinsenoutfit op de praalwagen door de straten mag trekken, met zijn nieuwe officiële naam die op zijn cape prijkt: Dimi ODK.

“Mijn schildknapen kon ik makkelijk overtuigen”

Niet alleen volwassenen vieren carnaval in de gemeente, ook voor de kinderen is het dan groot feest. Dat start met het traditionele kindercarnavalsfeest in de Witte Burg met gratis animatie, de verkiezing van het jeugdprinsenpaar en prijzen voor de best verklede kinderen.

Op woensdag 22 februari vertrekken alle kinderen in stoet op versierde themawagens en aangevoerd door de praalwagen met de nieuwe Prins Carnaval Dimi om 14 uur van zaal ’t Schooltje in Koksijde-Dorp via de Noordstraat en de Zeelaan naar het gemeentehuis waar ze op het Theaterplein helemaal uit de bol kunnen gaan op het carnavalsfeest.

Alle volwassenen en niet in het minst prins Dimi kijken uit naar de grote carnavalsstoet op zondag 19 februari, die om 14.30 uur vertrekt van Oostduinkerke-Bad naar Oostduinkerke-Dorp met de praalwagen en andere prachtige wagens, groepen en muziekkorpsen uit alle windstreken.

Vette Dinsdag

Na de stoet draaien de kroegen op volle toeren, want daar verbroederen de carnavalisten en de sympathisanten. Maandag 20 februari is er de jaarlijkse prijsuitreiking voor de carnavalsverenigingen om 19 uur in café ’t Visserswelzijn in Oostduinkerke. Op 21 februari is het tijd voor de Vette Dinsdag-Maskerade waarvoor iedereen zich kan inschrijven in sportcafé Hazebeek en waaraan alle gemaskerde carnavalisten gratis kunnen deelnemen.

De deelnemende cafés zorgen voor muzikale ambiance en je koopt er drankkaarten tegen 15 euro voor 10 consumpties. In elk café is een jury aanwezig. De punten worden om middernacht opgeteld en dan gaan ook de maskers af. De Vette Dinsdag-maskerade sluit om 1 uur af in café Leopold.