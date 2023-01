Nieuwe percussieopleiding bij harmonie Sint-Cecilia in Koolskamp

De koninklijke harmonie Sint-Cecilia uit Koolskamp biedt je vanaf nu de kans om een opleiding trommelen en percussie te volgen in eigen gemeente.

Deze jeugddrumband komt elke woensdagavond samen in de lokalen van de harmonie in de oude gemeenteschool aan de Lichterveldsestraat. De jeugddrumband komt er om 19 uur bijeen. Je leert er op een leuke en speelse manier noten lezen en ritme spelen. Er staat niet alleen trommelen op het menu. De harmonie beschikt over een uitstekende percussieband, waar je terechtkan voor allerlei slaginstrumenten. Eenmaal je voldoende kennis hebt, kun je aansluiten bij de percussieband. Deze was onlangs nog te gast voor de Sterrenstoet in Brugge, waar ze de Brugse Werkerswelzijn harmonie begeleidde. Info en inschrijven doe je op www.harmoniekoolskamp.be, 0499 38 93 14 of via secretaris@harmoniekoolskamp.be.