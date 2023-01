Nieuwe padelclub in Tielt houdt er al mee op

In 2021 werd Watewy Padel Tielt met de opening van de padelvelden op recreatiedomein Watewy nog boven het doopvont gehouden. Het huidige bestuur beslist echter om ermee te stoppen. Reservatie van de padelterreinen zal wel nog mogelijk blijven.

Het bestuur van de club wenst geen vragen te beantwoorden over het nieuws maar via mail lichtte het bestuur zijn leden in dat wegens stopzetting en toekomstige overname van de club de abonnementen voorlopig niet kunnen worden verlengd. Op 31 maart lopen de huidige abonnementen af en zullen er geen velden meer kunnen gereserveerd worden op de huidige manier. De club roept in die mail ook zijn leden op om zoveel mogelijk van het saldo nog op te gebruiken tegen eind maart 2023. Eventueel overblijvend saldo zal worden terugbetaald.

Sportschepen Hedwig Verdoodt benadrukt dat 31 maart geen eindpunt is voor de Tieltse padelvelden op de Watewy. “Het klopt inderdaad dat het huidige bestuur ermee ophoudt maar terreinen reserveren kon al vanaf de start ook online via Tennis Vlaanderen. Dat is een systeem dat los staat van de club en hierin zal niets veranderen. Als vrije speler kan je je registreren om een terrein te reserveren en dat telkens tot zeven dagen op voorhand.” (KeMa)