Nieuwe opslagruimte voor Scouts ingehuldigd: Een dot van een ‘materiaalkot’

Het nieuw ‘materiaalkot’ van de Scouts in Zwevegem is feestelijk ingehuldigd. Een groep vrijwilligers en enkele goede sponsors zorgden ervoor dat het materiaal van de jeugdbeweging opnieuw een goed onderkomen heeft.

Het nieuwe materiaalkot – zoals ze het zelf bij de Scouts noemen – bewees meteen al zijn degelijkheid. Terwijl het buiten regende, kon men in de grote ruimte in het droge de openingsreceptie houden. We zagen er alleen maar welgezinde gezichten.

“Het is niet elke dag, of zelfs niet elk decennium, dat we zo’n groot project kunnen en mogen afwerken”, zei de voorzitter van vzw Scouts Francis Beunnens. “Onze werking is een beetje speciaal”, ging hij verder. “We zijn als een van de enige verenigingen zelf eigenaar van onze lokalen, maar in samenwerking met de werkgroep Jeugdinfra kunnen we hier een mooi evenwicht vinden om de lange termijn van lokalen en materialen te verzekeren.”

De vzw werd in 1975 opgericht door Antoon Baert. De twee lokalen dateren van 1980 en 1992. Enkele jaren geleden werd een tweede sanitair blok geplaatst door de gemeente.

Drie jaar terug begon het verhaal van het nieuwe materiaalkot. “We begonnen toen na te denken over hoe we de problematiek van de ‘koterij’ om ons materiaal in op te bergen zouden oplossen. Het werd een moeilijke discussie, want velen hadden geen zin om die oude koten af te breken.”

Uiteindelijk werd besloten om toch voor nieuwbouw te gaan, wat meteen een grote investering zou betekenen. Een nieuwe erfpacht werd afgesloten, zodat voor het gebruik van de grond een goed wettelijk kader aanwezig is.

“We werden geconfronteerd met corona, een bouwvergunning die niet zo evident was en de ongelooflijke stijging van de materiaalprijzen. Gelukkig gaven de mensen van de werkgroep zich niet gewonnen en hebben we de totale kost serieus kunnen drukken door veel zaken zelf te doen en zeker door overal goede partners te hebben.”

Vrijwilligers

Vooreerst was er een mooie bijzondere bijdrage van de gemeente, stond de werkgroep Jeugdinfra altijd klaar met advies en dergelijke, en kon men een beroep doen op enkele belangrijke sponsors.

Francis Beunnens dankte ook in het bijzonder de mensen van de werkgroep Materiaalkot. “Hun energie in zowel het werk als in de voorbereidingen is iets wat je op vandaag niet veel meer ziet bij vrijwilligerswerk. Ten slotte ook dank aan de Scoutsleiding die alles verhuisde en nu alles zo ordentelijk een plaatsje gaf. Ik ben er dan ook van overtuigd dat onze nieuwe ruimte zal leiden tot beter beheerd materiaal.” (GJZ)