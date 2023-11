Nieuwe oldtimerclub Rammelkasn in café Bie Kasse boven de doopvont: “Een hechte vriendengroep vormen”

Café Bie Kasse op de Plaats in Ledegem is een vereniging rijker. Enkele autoliefhebbers hielden er de oldtimerclub Rammelkasn boven de doopvont. “Elke autoliefhebber is meer dan welkom, het maakt niet uit of je met een Geitje of een Cadillac rijdt. We willen vooral een hechte vriendengroep van autoliefhebbers vormen.”

Ronny Reniers en zijn vrouw Mieke Joye uit Moorsele organiseren al een zevental jaar een oldtimertweedaagse. Het evenement brengt ieder jaar een mooie groep autoliefhebbers samen. Zo ook deze zomer. “We gaan voor de organisatie van ons evenement telkens op zoek naar een locatie waar we kunnen ontbijten of ‘s middags een middagmaal kunnen verorberen. Deze zomer kwamen we zo in Bie Kasse terecht waar we de dag startten met een gezellig ontbijt”, vertelt Ronny enthousiast.

Eerste plannen

Uitbaatster Hilde Wysselinck had onmiddellijk een goed gevoel bij de organisatoren en toonde al snel interesse in hetgeen ze doen. “Verenigingen zijn hier meer dan welkom en zelf heb ik eigenlijk ook wel interesse in oude wagens”, aldus Hilde. Tussen pot en pint werden vrij snel de eerste plannen voor het oprichten van een oldtimerclub gesmeed.”

“Ik denk dat we mogen zeggen dat we al goed gestart zijn. We tellen toch al een dertigtal leden met een hart voor mooie auto’s. Het maakt voor ons niets uit welke auto je hebt. Heb je een ‘Geitje’ of een Cadillac, iedereen is even welkom. We willen hier vooral een hechte vriendengroep smeden en mensen samenbrengen die een hart hebben voor mooie wagens”, aldus Patrick Cornelissens, een van de dragende krachten binnen de oldtimerclub Rammelkasn. “Het leek ons ook wel leuk om in onze naam te verwijzen naar het café waar we ons onderkomen vinden.”

Nieuwe evenementen

Onlangs kwamen de leden samen in Bie Kasse voor een kennismakingsmoment. Bij een hapje en een drankje konden geïnteresseerden bij de bestuursleden terecht met hun vragen. Zij lichtten ook al een tipje van de sluier over wat ze allemaal van plan zijn. De tweedaagse die Ronny en Mieke nu al verschillende keren organiseerden blijft ook in 2024 bestaan. De organisatie ervan zal dan in handen zijn van de nieuwe oldtimerclub. Daarnaast heeft het bestuur van de club plannen voor verschillende nieuwe evenementen.

“We willen enkele ritten organiseren en ook een meeting in de buurt van het café staat op de planning. We gaan niets forceren en de data voor die evenementen moeten we nog bepalen. We willen niet in het vaarwater komen van andere oldtimerverenigingen”, zegt Patrick.De voorbije jaren kwamen er al verschillende oldtimerverenigingen bij. Andere autoliefhebbers kochten dan weer een oldtimer aan. “Tijdens de coronacrisis hebben heel veel mensen geïnvesteerd in oudere wagens. Daardoor zijn we ook overtuigd dat onze vereniging een succes kan worden”, aldus Patrick.

Refuse to Sink

Een ander nieuw evenement staat op zondag 2 juni 2024 gepland. Dan wijkt de nieuwe Ledegemse oldtimerclub even uit naar Rumbeke voor een organisatie ten voordele van het goede doel. “Het is de bedoeling dat we op en rond de site van Kids Kingdom in Rumbeke een meeting organiseren. Ondertussen zullen de bezoekers ook kunnen genieten van een barbecue. Kinderen zullen zich in het binnenspeeldorp kunnen uitleven”, licht Patrick nu al een tipje van de sluier.

Het evenement wordt georganiseerd ten voordele van de vzw Refuse to Sink, een vereniging die zich inzet in de strijd tegen de ziekte van Duchenne. Wie interesse heeft om lid te worden van de vereniging kan contact opnemen met Ronny Reniers, Patrick Cornelissens of in café Bie Kasse zelf.

“Op 26 december zullen we ook op de kerstmarkt in Ledegem staan om onze vereniging extra in de kijker te zetten. Op de kerstmarkt zullen we braadworsten verkopen. De opbrengst ervan gaat naar de werking van deze nieuwe club, die hopelijk mag uitgroeien tot een vaste waarde binnen de wereld van de oldtimers.”