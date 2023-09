Nieuwe look voor Markant

Markant, het netwerk van ondernemende dames, zit in een nieuw kleedje. In Lauwe werd de werking onlangs voorgesteld aan een resem vrouwen met pit. Een bomvolle kalender met activiteiten moet Lauwe een jaar lang op vrouwelijke stelten zetten.

“Het is een netwerk van ondernemende dames, niet alleen van dames met een onderneming!” Caroline Holvoet, voorzitster van de Markant afdeling Lauwe, doorprikt meteen één van de meest hardnekkige misverstanden. “Met ondernemende dames richten we onze pijlen op vrouwen die van aanpakken weten, dames met ballen die hun plaats in de wereld hebben veroverd. Nationaal verenigen deze dames zich dankzij Markant en ook in Lauwe hebben we een erg actieve afdeling.”

Nieuw is het netwerk niet, de stijl is het dan weer wel. “Markant koos dit jaar voor een volledig nieuwe aanpak, een nieuwe look”, klinkt het. “De kleuren werden opgefrist en gaan meer dan ooit voor het imago van de sterke vrouw. Daarnaast werd ook de slogan aangepast. ‘Ontdek – Beleef – Geniet’ dekt de lading beter dan vroeger, want daar draait het uiteindelijk allemaal om. Minstens één keer per maand trekken we met onze groep dames erop uit om onze eigen streek te ontdekken. Hiervoor werken we nauw samen met de lokale ondernemingen die op die manier hun kunst en kunde in de kijker kunnen zetten.”

Meer kleur in het leven

“Centraal in die nieuwe identiteit zijn onze kleurrijke paraplu’s. Het toont aan dat we als sterke vrouwen erop uit trekken en ons niet laten kisten, zelfs niet door slecht weer. Daarnaast brengt het ook heel wat kleur in ons leven en daar hebben we eigenlijk allemaal wel een beetje nood aan”, besluit Caroline Holvoet.

Dat de nieuwe, frisse wind gesmaakt wordt, werd duidelijk tijdens de voorstelling. Tientallen dames tekenden voor present en luisterden met de nodige aandacht naar de uiteenzetting. Vooral de creatieve ateliers konden op heel wat belangstelling rekenen, waar alle deelnemers konden kiezen tussen verschillende items die ze zelf konden maken. (CL)

Meer info over de werking van Markant is terug te vinden op de nieuwe website www.markantnet.be