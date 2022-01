Nieuwe kaartersclub gaat op 28 januari van start in café De Gilde in Pittem

Ondanks het feit dat vele verenigingen nu op een laag pitje draaien, besloot Nathalie Cailliez de koe bij de hoorns te vatten en in café De Gilde onder de naam ‘De Gildekaarters’ een nieuwe kaartersclub op te richten. “Kaarten is een ideale manier om te ontspannen.”

“Naar de reden waarom ik met een nieuwe kaartclub begonnen ben, moet ik zeker niet zoeken”, steekt Nathalie van wal. “Ik ben immers van kindsbeen af opgegroeid met kaarten en leerde van mijn meter en peter al vrij jong manillen. Toen ik zeven jaar was, kaartte ik al met de volwassenen mee. Ik had de smaak echt wel te pakken, want ik ben het ook blijven doen.”

“Op een bepaald moment heb ik in ‘t Hof Ter Velde in Meulebeke zelf een kaartersclub opgericht en in de daaropvolgende jaren ben ik ook lid geworden van de clubs in De Middenstand en café Germinal, allebei in Meulebeke, zodat ik op een bepaald moment op drie plaatsen kaartte. Ik vind dat kaarten een ideale manier van ontspannen is. Je kan het vrij vlug leren, het is zeer sociaal en jong en oud kunnen er uren van genieten.”

Ideale locatie

“Recent zijn we in Pittem komen wonen en dus heb ik hier ook eens rondgeluisterd waar er kon gekaart worden. Ik vond niet meteen mijn gading en langzaamaan groeide het idee om zelf weer een club te beginnen. Vrijwel direct kwam ik bij café De Gilde uit als de ideale locatie. Een kort overleg met Dina leverde al snel een positief antwoord op en dus gaan we op vrijdagavond 28 januari van start met onze eerste kaartavond.”

“We starten die avond om 19 uur. We hadden eerder al gecommuniceerd dat het om 20 uur zou zijn, maar aangezien de cafés al om 23 uur moeten sluiten, hebben we nu een uurtje extra tijd om rustig te spelen.”

Geen lidgeld

“Het is de bedoeling dat er elke vierde vrijdag van de maand zal gekaart worden van januari tot november. Iedereen is van harte welkom. We vragen geen jaarlijks lidgeld, iedereen die wil komen meekaarten betaalt 4 euro per avond. Misschien een ideetje voor de niet-meespelende partners: voor hetzelfde bedrag kan je ook steunend lid worden. Op het eind van het seizoen hebben we in december immers ons kampioenensouper en de steunende leden kunnen dan aan dezelfde voorwaarden als de leden mee-eten en hoeven dan niet de volle pot te betalen.”

”Omdat we beseffen dat de leden wel eens een avond niet kunnen komen, hebben we op 29 april en 30 september twee inhaalkaartingen voorzien, zodat iedereen gelijke kansen heeft in het kampioenschap. Iedere keer zullen de tafels geloot worden, zodat je niet op voorhand weet wie je tegenstander zal worden. Er hebben al een aantal mensen toegezegd dat ze gaan komen, dus ik ben hoopvol.”

Zeer welkom

“We vroegen ook uitbaatster Dina Borrey naar haar visie op de nieuwe club in haar café. “Ik heb geen moment getwijfeld en heb hen met open armen ontvangen. Het verenigingsleven van de diverse clubs bij ons ligt momenteel zo goed als stil. Biljarten of darts, het is er momenteel jammer genoeg niet meer bij. Door de coronasituatie vinden de mensen ook minder snel de weg naar het café. Kaarten is op dit moment nagenoeg de enige activiteit die binnen een café mag beoefend worden, dus de nieuwe club van Nathalie is dan ook meer dan welkom.”

“Het kan alleen maar weer wat meer leven in de brouwerij brengen. Ik speelde overigens zelf al een tijdje met het idee om met een kaartclub te beginnen, dus de vraag van Nathalie kwam als een geschenk uit de hemel. Ik ben zeer blij dat zij haar schouders onder dit initiatief wil steken en met haar ervaring is succes zeker verzekerd.”

